RUMMENIGGE: "VIDAL NON HA PREZZO, INCEDIBILE"

28 luglio 2017

Rummenigge ha messo dei paletti sulla questione Vidal-Inter, una trattativa che il CEO del Bayern ha spiegato non essere mai iniziata: "Nessuno dell'Inter mi ha mai chiesto Arturo, ma non c'è alcuna possibilità che lasci Monaco. Possono offrirci quanto vogliono, il Bayern ha deciso: non si muove".