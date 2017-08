RUMMENIGGE: "SANCHES NON ANDRA' AL MILAN"

18 agosto 2017

In un'intervista rilasciata al quotidiano 'Abendzeitung München', Karl-Heinze Rummenigge, executive board chairman del Bayern Monaco, ha parlato del futuro di Renato Sanches chiudendo di fatto le porte al Milan. "Lo hanno chiesto tanti club, personalmente non credo che andrà al Milan. Se sarà ceduto, andrà in un club dove potrà giocare con continuità. Non vogliamo venderlo perché crediamo in lui. E' giovane ed ha bisogno di crescere".