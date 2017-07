Rummenigge: "Renato Sanches via solo in prestito". Ma Ancelotti frena

27 luglio 2017

Dopo il recente sfogo di Renato Sanches , che ha esplicitamente ammesso di essere pronto a lasciare il Bayern Monaco per giocare con maggiore continuità, anche Karl-Heinz Rummenigge conferma questa possibilità ma a una condizione: "Lo manderemo in prestito, al massimo per un anno - dice l'a.d. del club bavarese in conferenza stampa a Singapore -. Questo perché siamo convinti che possa diventare un buono ed utile giocatore del Bayern".

ANCELOTTI: "GIOCATORE IMPORTANTE"

Ma a mettere un deciso freno alla rinuncia di Renato Sanches, ci ha pensato Carlo Ancelotti al termine della partita con l'Inter. "Renato ha giocato molto bene. Non so se è una sorpresa o no, ma ha giocato molto diversamente rispetto alla scorsa stagione - le parole dell'allenatore del Bayern - Ha una nuova intensità al momento e sono felice per lui. Aveva la stessa qualità l'anno scorso, ma non è stato in grado di mostrarla. Ora sembra essere in grado invece. E' un giocatore importante per noi, vedremo cosa succede".