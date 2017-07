RUMMENIGGE: "RENATO SANCHES VIA SOLO IN PRESTITO"

27 luglio 2017

La partenza di Renato Sanches è possibile. Lo conferma il ceo del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge: "Lo manderemo in prestito, al massimo per un anno" ha detto a proposito del portoghese 19enne corteggiato dal Milan. "Siamo convinti che possa diventare un buono ed utile giocatore del Bayern. Ho avuto un lungo colloquio con Renato e questa è una storia con una finale aperto. Lui non vuole necessariamente partire, vuole giocare, e tutti condividiamo questa sua opinione" ha concluso.