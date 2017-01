RUBINHO TORNA AL GENOA

14 gennaio 2017

Il Genoa ha ufficializzato il ritorno di Rubinho in rossoblu: "Il Genoa Cricket and Football Club - si legge sul sito ufficiale - ha il piacere di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Rubens Fernando Moedim, noto come Rubinho, nato a Guaralhos in Brasile il 4 agosto del 1982". La squadra cercava un portiere per dare più scelte a Juric dopo l'infortunio di Perin.