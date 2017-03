ROONEY, POSSIBILE IL PRESTITO AL WEST HAM

21 marzo 2017

Il futuro di Wayne Rooney potrebbe essere lontano da Manchester: dopo aver rifiutato la Cina per restare in Premier, potrebbe comunque arrivare l'addio del capitano allo United. L'attaccante 31enne, infatti, piace molto al West Ham che secondo Sky Sports Uk non avrebbe smentito l'ipotesi di prendere l'inglese in prestito nella sessione di mercato estiva. Ovviamente per il buon fine dell'operazione sarebbe necessario il consenso dei Red Devils, a cui Rooney è legato fino al 2019.