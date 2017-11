ROMEI: "TORREIRA RESTA ALLA SAMP"

1 novembre 2017

"Di clausole preferisco non parlare, ci sono meccanismi contrattuali piuttosto complicati. Quello che posso dire è che un patrimonio della società, sarà con noi per tutta la stagione". Parole di Antonio Romei, braccio destro del presidente Massimo Ferrero, a proposito del futuro di Lucas Torreira, l'uomo del momento in casa Sampdoria.