ROMA, ZANIOLO IN USCITA: TRE CLUB LO CERCANO

16/08/2018

Dopo l’arrivo di NZonzi c’è grande affollamento a centrocampo in casa Roma. Per questo i giovani Coric e Zaniolo potrebbero già salutare la truppa giallorossa. Come rivelato da ForzaRoma.info, su Zaniolo ci sarebbe l’interesse di tre club di serie A: Chievo, Spal e Sassuolo.