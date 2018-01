ROMA, VISITE MEDICHE PER JONATHAN SILVA

31 gennaio 2018

Jonathan Silva, proveniente dallo Sporting Lisbona, è appena arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con la Roma. Il difensore argentino sarà il sostituto di Emerson Palmieri ceduto al Chelsea per 20 milioni più 9 di bonus. Il costo dell'operazione non è stato ancora reso ufficiale, ma si parla di un accordo intorno ai 6 milioni di euro.