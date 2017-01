Roma: visite mediche per Grenier, Defrel resta lontano

28 gennaio 2017

In casa Roma mattinata di visite mediche per Clement Grenier, il nuovo centrocampista di Spalletti che arriva dal Lione con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni. Il francese è arrivato prima delle 8 a Villa Stuart, da dove è uscito intorno alle 12.30. "Forza Roma" le uniche parole pronunciate dal giocatore, che ha indossato la maglia della Roma per le foto di rito. Defrel: nessun accordo con il Sassuolo.