ROMA, VISITE IN CORSO PER SCHICK

29 agosto 2017

Giornata di visite mediche per il neo acquisto della Roma Patrik Schick. L'attaccante ceco, prelevato dalla Sampdoria e sbarcato ieri sera nella Capitale, è arrivato da poco presso la clinica romana Villa Stuart per sottoporsi agli esami di rito che anticipano la firma sul contratto. Il giocatore in mattinata ha fatto anche una breve tappa nel centro sportivo di Trigoria e conosciuto il tecnico Eusebio Di Francesco.