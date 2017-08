ROMA: VERTICE DI MERCATO DI FRANCESCO-MONCHI

14 agosto 2017

La piccola tournée della Roma in Spagna ha riempito lo spogliatoio di dubbi e incertezza. La sconfitta di Vigo, nonostante un solo titolare nell'undici iniziale, ha lasciato il segno e al ritorno a Trigoria Di Francesco e la dirigenza si incontreranno per ultimare il mercato. Si studia l'ultimatum al Leicester per Mahrez, ma il tecnico ha chiesto un altro difensore centrale affidabile. Chi spegne le voci è Strootman: "Mai parlato con la Juve".