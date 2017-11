ROMA, UNDER VIA IN PRESTITO?

6 novembre 2017

L'esplosione di Gerson e l'ottimo momento di forma di El Shaarawy hanno ridotto drasticamente lo spazio in squadra per Cengiz Ünder. Acquistato in estate dall'İstanbul Başakşehir, l'esterno turco potrebbe essere mandato via in prestito alla riapertura del calciomercato a gennaio in un club 'minore' di Serie A, per consentirgli di giocare con maggiore continuità. Lo riporta calciomercato.it.