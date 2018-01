ROMA, UNDER NEL MIRINO DEL SASSUOLO

9 gennaio 2018

Secondo la Gazzetta dello Sport il Sassuolo avrebbe messo gli occhi su Cengiz Under, il gioiellino turco della Roma arrivato in estate e premiato recentemente dai tifosi giallorossi come miglior giovane del 2017. Il club neroverde, però, per il momento non ha presentato alcun tipo di offerta: dal canto suo, Di Francesco e soci non hanno intenzione di privarsi dell'ex Istanbul Başakşehir, acquistato poco più di sei mesi fa per circa 13 milioni.