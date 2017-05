ROMA: UNAI EMERY E' POSSIBILE

2 maggio 2017

La sconfitta 3-1 in casa del Nizza ha complicato, e non di poco, la corsa al titolo di Ligue 1 del Psg di Unai Emery. Il ko non è andato giù alla dirigenza parigina e il futuro del tecnico spagnolo a Parigi è più in bilico che mai. In questa situazione confusa è pronto a inserirsi il nuovo ds della Roma, Monchi, che con Emery ha già lavorato e vinto al Siviglia. Ci sarà un tentativo giallorosso.