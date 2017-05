ROMA, ULTIMATUM A KESSIE

16 maggio 2017

Ultimatum della Roma a Kessie. L'inserimento del Milan nella trattativa e i tentennamenti del giocatore, che sembrava a un passo dai giallorossi solo qualche settimana fa, avrebbero irritato Monchi che non sarebbe disposto ad aspettare oltre il prossimo week end per avere una risposta definitiva. Il nuovo ds della Roma starebbe addirittura già sondando il terreno con l'Udinese per Jankto, fresco di rinnovo di contratto con i friulani fino al 2021 ma già in contatto con la Roma.