ROMA, UFFICIALE: SADIQ IN PRESTITO AL NAC BREDA

27 gennaio 2018

Dopo il rientro alla base e l'esperienza fatta al Torino, Sadiq prepara di nuovo la valigia. L'attaccante nigeriano di proprietà della Roma, infatti, è stato ceduto in prestito al NAC Breda, club olandese che ha confermato via Twitter l'accordo con i giallorossi. Il prestito è di sei mesi con eventuale possibilità di prolungamento anche per la stagione successiva.