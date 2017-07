Roma, ufficiale Kolarov fino al 2020: "Darò più del 100%"

22 luglio 2017

E' ufficiale il ritorno a Roma, ma sulla sponda giallorossa, di Kolarov. "L'AS Roma è lieta di annunciare di aver sottoscritto con il Manchester City FC il contratto per l'acquisizione a titolo definitivo di Aleksandar Kolarov, a fronte di un corrispettivo fisso di 5 milioni di euro". Per il terzino serbo contratto fino al 30 giugno 2020. "Darò più del 100% alla Roma, il mio obiettivo è sempre uno: vincere", le parole dell'ex Lazio.

"Aleksandar è un calciatore con grande esperienza e che può dare da subito il suo contributo per il Club - ha detto il ds della Roma Monchi - Penso che con lui cresceremo sia dentro sia fuori dal campo. Desidero ringraziarlo per il suo entusiasmo e per la volontà dimostrata di venire alla Roma. Kolarov ha raggiunto i nuovi compagni a Boston, dove la squadra è impegnata nella tournée pre campionato.