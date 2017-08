ROMA, UFFICIALE: ITURBE CEDUTO AL CLUB TIJUANA

21 agosto 2017

Juan Manuel Iturbe lascia ancora una volta la Roma: l'attaccante paraguaiano passa al Club Tijuana che milita nella Prima Divisione messicana e che avrà l'obbligo di riscatto "condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive", come scritto in una nota ufficiale della Roma. Il giocatore viene ceduto in prestito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018. Dal 2014 a oggi, l'ex Verona in giallorosso ha collezionato 68 presnze e 5 reti.