Roma, tutti su Pjanic: anche Conte lo vuole al Chelsea

1 marzo 2016

Secondo The Times, il club londinese è già pronto a muoversi con i vertici giallorossi per anticipare la concorrenza: l'offerta sarebbe di 40 milioni di euro anche se, in caso di cessione, la Roma spera ovviamente che si scateni un'asta. Per Spalletti, il bosniaco è un insostituibile soprattutto ora che sembra aver trovato il giusto ruolo in campo: non più davanti alla difesa come ai tempi di Garcia (e come lo impiegherebbe Conte) ma dietro le punte, più vicino agli attaccanti.

Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalla posizione finale in campionato della squadra di Spalletti, con la Champions in tasca resistere alle avances sarebbe molto più semplice.