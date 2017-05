ROMA: TUMMINELLO RINNOVA FINO AL 2022

17 maggio 2017

Marco Tumminello prolunga il suo rapporto con la Roma. Club e giocatore, annuncia il club giallorosso in una nota, hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 2022. L'attaccante 18enne e' arrivato nel settore giovanile del Club nella stagione 2012-13. In giallorosso ha conquistato il titolo di campione d'Italia con gli Allievi Nazionali nel 2014-15 e con la Primavera nel 2015-16, vincendo inoltre la Supercoppa e la Coppa Italia nella stagione in corso. In totale, Tumminello vanta 60 presenze e 41 reti con la squadra guidata da Alberto De Rossi, oltre ad aver esordito in Serie A in Chievo-Roma dello scorso campionato.