ROMA, TRATTATIVA BEN AVVIATA PER DEULOFEU

27 gennaio 2018

In attesa di definire il futuro di Dzeko (la Roma ha trovato l'intesa con Chelsea, l'attaccante però non è soddisfatto del contratto che gli è stato proposto dagli inglesi), il club giallorosso ha in serbo un colpo a sorpresa: Deulofeu. Monchi ha virato sullo spagnolo del Barcellona che può giocare sia a destra sia a sinistra, e la trattativa con il Barcellona è ben avviata. Il Barcellona vuole un milione per il prestito oneroso e un diritto di riscatto intorno ai 15 milioni legato al raggiungimento di determinati eventi. Con Dzeko al Chelsea, Mionchi chiuderebbe in fretta l'affare per regalare a Di Francesco un nuovo attaccante.