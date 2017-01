ROMA, SZCZESNY: "RESTARE? FORSE..."

16 gennaio 2017

Il portiere della Roma potrebbe non rimanere nella capitale. Szczesny è in prestito dall'Arsenal e non è chiara quale sarà la sua futura squadra: "Io posso solo dire che non ho idea di ciò che succederà a luglio - riporta il Corriere dello Sport - questo significa che una possibilità di rimanere alla Roma c'è. Adesso non ci penso, davvero, perché ho bisogno di concentrarmi sul presente e sulle partite. Ma il mio futuro dipende da Wenger". Il polacco ha proseguito: "Io non ho scelta. Mi lusinga la stima di due società importanti che vorrebbero avermi in organico però non posso intervenire sulle decisioni di Wenger. Faccio un esempio: se la Roma offre all'Arsenal cento milioni di euro e lui rifiuta, io cosa posso fare?".