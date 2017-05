ROMA, SZCZESNY: "FUTURO? VEDREMO TRA UN MESE"

15 maggio 2017

Il portiere della Roma Wojciech Szczesny ha parlato a BT Sport della sua stagione, come riporta Vocegiallorossa.it: "Se mi piacerebbe restare? Sono felice, sento di star crescendo. Ma per me il momento delle decisioni sarà in estate. Ora sono un giocatore il cui cartellino è dell'Arsenal, quando finirà il prestito tornerò, vedremo tra un mese o due".