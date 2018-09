ROMA SU LAINEZ: IL CLUB AMERICA FRENA

14/09/2018

Raggiunto da Tr3s60, il presidente sportivo del Club America Santiago Banos ha parlato dell'interesse della Roma nei confronti di Diego Lainez, attaccante messicano classe 2000: “L’offerta della Roma è troppo bassa, non rispecchia il reale valore del nostro giocatore. Non vogliamo trattenere il giocatore con la forza. Se lui vorrà andar via e se arriverà un’offerta adeguata, allora Diego sarà libero di lasciare la squadra. Ma è un giocatore ancora molto giovane, sei mesi o un anno con noi lo aiuterebbero a crescere ulteriormente”.