ROMA, STROOTMAN DELUSO: "MI HANNO VENDUTO"

27/08/2018

A quanto parte non voleva andare via. Kevin Strootman - racconta Il Corriere dello Sport - è arrabbiato con la Roma per l'imminente cessione al Marsiglia, tanto da non seguirla più su Instagram. L'olandese ieri ha salutato i compagni di squadra e ad alcuni amici avrebbe confessato: “Mi hanno venduto”. Insomma, lui non sarebbe voluto andare via.