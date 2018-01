ROMA, SPUNTA L'IDEA ZAZA

28 gennaio 2018

In attesa di chiarire la questione Dzeko, a Roma l'infortunio di Schick sta facendo fare alcune valutazioni ai dirigenti giallorossi in chiave mercato. In particolare, Monchi starebbe sondando il terreno per alcuni attaccanti che potrebbero venire a Roma con la formula del prestito. Il primo nome sulla lista è sempre quello di Batshuayi, ma nelle ultime ore è spuntata anche l'idea Zaza.