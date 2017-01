ROMA, SPUNTA KESSIE PER LA MEDIANA

20 gennaio 2017

Nuovo nome per il centrocampo della Roma: Franck Kessie. Il centrocampista dell'Atalanta è attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio ed interessa anche a Inter e Juventus in Italia e numerosi club all'estero, tra cui Chelsea, Manchester United, Arsenal ed Everton. Lo scrive il Corriere dello Sport.