ROMA: SPALLETTI "RINNOVO? PRIMA I GIOCATORI"

7 febbraio 2017

"Per il rinnovo se ne parlerà a fine stagione? Contano i giocatori per vincere, gli allenatori contano relativamente". Parole di Luciano Spalletti a Premium Sport dopo la vittoria della Roma sulla Fiorentina. "Bisognerà fare il contratto a De Rossi, quello a Totti se vorrà che non dipende da quelle che sono le mie scelte ma da quello che fa piacere a lui. Se parliamo di grande squadra è perché abbiamo grandi giocatori in rosa".