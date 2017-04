ROMA, SPALLETTI: "IL MIO DESTINO E' NELLE MIE MANI"

4 aprile 2017

Dopo l'eliminazione della Roma dalla Coppa Italia, Luciano Spalletti non scioglie le riserve sul futuro: "Se la squadra non vince l'allenatore è responsabile. Il mio destino è nelle mie mani, non l'ho messo in quelle degli avversari ma casomai in quelle dei miei giocatori. Dobbiamo pensare alle gare che restano. Il mio futuro? Ora non è il momento" ha detto il tecnico ai microfoni di RaiSport.