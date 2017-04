ROMA, SPALLETTI: "ALLA FINE TIREREMO LE SOMME"

15 aprile 2017

Luciano Spalletti ha ribadito il suo pensiero sul futuro. "Vincere uno scudetto a Roma ne vale dieci in altri club? Non lo so se sia così, io qui ho avuto la possibilità di lavorare, ci ho messo tutto me stesso ma poi alla fine tireremo le somme. Per ora non è un risultato da buttare via, né un gran risultato perché siamo usciti dalle due coppe: e alla fine qualcuno deve prendersi le proprie responsabilità", ha detto a Premium Sport.