ROMA, SI SEGUE IBORRA DEL SIVIGLIA

14 marzo 2017

Non solo Monchi, dal Siviglia potrebbe arrivare anche Vicente Iborra alla Roma. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il club giallorosso sta valutando le alternative in caso di partenza di Kevin Strootman, con l'Inter in agguato sull'olandese. Uno dei nomi sulla lista è quello del centrocampista spagnolo del Siviglia, valutato dal club spagnolo circa 12 milioni di euro.