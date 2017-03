ROMA, SFIDA CON IL SIVIGLIA PER NAVAS

26 marzo 2017

Al termine della stagione Jesus Navas lascerà il Manchester City. Lo spagnolo è in scadenza di contratto e non ha nessuna intenzione di rinnovare. Navas, secondo il quotidiano sportivo AS, vorrebbe tornare al Siviglia ma nelle ultime ore la Roma avrebbe effettuato un sondaggio, con i giallorossi pronti ad offrire un ingaggio maggiore rispetto al Siviglia.