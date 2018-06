ROMA, SADIQ: "PER ADESSO NIENTE RANGERS, VOGLIO RESTARE"

13/06/2018

Umar Sadiq dopo una stagione in prestito prima al Torino e poi in Olanda al Nac Breda, è pronto a tornare alla Roma. Sulle sue tracce si stanno muovendo i Rangers di Steven Gerrard ma Sadiq vorrebbe giocarsi le sue carte alla Roma, come spiegato a Owngoalnigeria.com e rilanciato da La Gazzetta dello Sport: “Molti giocatori della mia età non direbbero no all’occasione di giocare con Gerrard. I Rangers sono una squadra con tradizione, ma al momento sono felice alla Roma e spero di far parte della squadra il prossimo anno. Per ora questo è il mio piano, magari in futuro lavorerò con Gerrard”.