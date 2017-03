ROMA, SABATINI: "IL DS? MONCHI E' QUASI UFFICIALE"

28 marzo 2017

Walter Sabatini ha di fatto ufficializzato l'ingaggio di Monchi come ds. "Oggi è una giornata per me infausta, è quasi stato reso ufficiale il nome del prossimo ds della Roma. Non c'è ancora ufficialità, ma è Monchi. E' un uomo straordinario, la Roma ha fatto un'ottima scelta", ha detto nel corso di un incontro organizzato presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre.