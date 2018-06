ROMA: RITORNO DI FIAMMA PER DRIUSSI

1 giugno 2018

La Roma non ha mollato la presa per Sebastian Driussi, attaccante argentino dello Zenit San Pietroburgo. Già corteggiato nella scorsa sessione di mercato, l’ex River Plate sarebbe – come riporta la Gazzetta dello Sport – nuovamente tra i desideri dei giallorossi soprattutto per la sua duttilità, dato che può giocare sia prima punta sia esterno offensivo in un tridente. La sua valutazione si aggira attorno ai 12 milioni.