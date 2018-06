ROMA: REAL MADRID E CHELSEA IN PRESSING SU ALISSON

2 giugno 2018

Per Alisson le sirene spagnole potrebbero presto diventare sempre più forti. L'addio di Zidane dalla panchina del Real Madrid – riporta Tuttosport – spinge i Blancos sul mercato alla ricerca del portiere: venuto meno il principale sponsor di Navas, che non gode della stima di Florentino Perez, l'estremo difensore della Roma sarebbe uno dei nomi più caldi per la prossima stagione assieme a Courtois. Su Alisson a fari spenti avanza anche il Chelsea.