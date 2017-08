ROMA, PROMES E' L'ALTERNATIVA A MAHREZ

13 agosto 2017

La posizione della Roma su Mahrez è chiara: Monchi non si schioda dall'ultima offerta di 35 milioni più bonus per l'algerino e aspetterà una risposta dal Leicester fino a Ferragosto. Dopo di che i giallorossi sono pronti a virare su Promes, olandese delllo Spartak Mosca per il cui cartellino servono 25 milioni.