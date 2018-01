ROMA, PORTE IN FACCIA A LIVERPOOL E PSG PER ALISSON

13 gennaio 2018

La Gazzetta dello Sport parla di un forte interesse di Liverpool e Psg nei confronti di Alisson. Il portiere della Roma, però, non si muoverà fino al termine della stagione. È questo che fa sapere Monchi, pronto a sedersi a un tavolo solo in estate e per cifre non inferiori a 50 milioni. Il club giallorosso non ha la necessità di rinnovare il contratto al brasiliano, coperto fino al 2021 con un ingaggio da 1,5 milioni.