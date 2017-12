ROMA, POLITANO SI OFFRE

31 dicembre 2017

Matteo Politano, attaccante 24enne del Sassuolo, è stato uno dei migliori nella sfida che i neroverdi hanno pareggiato ieri in casa della Roma. L’ex giallorosso al termine del match ha confessato alcune sensazioni sul suo passato coi capitolini e sul perché l’avventura non sia continuata: "Si vede che non ero pronto io, o forse la società aveva altri piani, sono cose abbastanza comuni nel nostro mondo. Chiaramente sarei felice di poter rientrare. Roma e la Roma sono casa mia". Insomma, Politano spalanca le porte alla Roma che adesso riflette su un’eventuale offerta da fare al Sassuolo, magari già a gennaio.