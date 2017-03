ROMA, PIACE ZAPATA COME VICE DZEKO

13 marzo 2017

Nuovo nome in casa Roma per il ruolo di vice Dzeko. Il club giallorosso avrebbe messo nel mirino Duvan Zapata, che a fine stagione torna al Napoli al termine del prestito biennale all'Udinese. Il colombiano ha più volte ribadito che in Friuli si trova bene e non disdegnerebbe una permanenza in maglia bianconera, ma un'eventuale chiamata della Roma potrebbe fargli cambiare idea. Ciò che è certo è che al Napoli troverebbe poco spazio, quindi nella squadra partenopea dovrebbe essere solo di passaggio. Lo rivela calciomercato.it.