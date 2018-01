ROMA, PIACCIONO STURRIDGE E DARMIAN

25 gennaio 2018

Un gran viavai dalle parti di Trigoria. In attesa di definire le trattative col Chelsea che potrebbero portare a Londra Edin Dzeko ed Emerson Palmieri, Monchi sta studiando le possibili alternative per non indebolire la rosa a disposizione di mister Di Francesco. Secondo Calciomercato.it, i giallorossi starebbero pensando a Sturridge del Liverpool e Deulofeu del Barcellona per l'attacco mentre in difesa piacciono Darmian dello United, Sansone del Villarreal, Ziyech dell'Ajax e Pereiro del PSV.