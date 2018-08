ROMA, PEROTTI: "MAI PENSATO DI ANDARE VIA"

23/08/2018

"Non ho pensato di andarmene, non è arrivata nessuna offerta e non ne ho avuto bisogno, qui a Roma sto bene". Così Diego Perotti, attaccante della Roma, intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica argentina "Crack Deportivo". "Sarà una stagione difficile, molte squadre si sono rinforzate bene, non solo la Juventus con Ronaldo", ha aggiunto l'argentino. E a proposito di CR7, Perotti ha detto: "Per me pagherà qualcosa, qui non è la stessa cosa della Spagna. C'è molta differenza rispetto al Real Madrid, dove ci sono giocatori mentalmente allenati in un altro modo".