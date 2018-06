ROMA, PER SKORUPSKI L’ASTA È TRA SAMP E FIORENTINA

5 giugno 2018

Rientrerà anche Skorupski nel giro di portieri che sembra pronto a esplodere nel mercato estivo. Per il giocatore della Roma – riporta la Gazzetta dello Sport – l’asta sarà tutta tra Sampdoria e Fiorentina: per i blucerchiati la richiesta di 10 milioni per il suo cartellino potrebbe far virare su altre piste, per la viola invece il fattore economico è in secondo piano e la scelta sarà tra il polacco e Meret dell’Udinese.