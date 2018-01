ROMA, PER LA FASCIA DESTRA SPUNTA MANEA

11 gennaio 2018

Il nome nuovo per la fascia destra della Roma è quello di Cristian Manea. Nazionale romeno, classe 1997, Manea è di proprietà dell’Apollon Limassol ma sta giocando in prestito al Cluj, squadra con la quale è in vetta al campionato romeno. Il club capitolino sta sondando le piste che portano a Darmian del Manchester United e a Juanfran dell’Atletico Madrid, ma il 20enne Manea - si legge su La Gazzetta dello Sport - si sta segnalando come un talento dal futuro assicurato e con un’offerta da 5 milioni di euro potrebbe assicurarsi la giovane promessa.