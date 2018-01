ROMA, PER LA FASCIA C'E' DARMIAN

2 gennaio 2018

Il primo rinforzo della Roma nella sessione di mercato di gennaio potrebbe arrivare in difesa: un laterale destro, secondo il Corriere delle Sport, utilizzabile anche sulla fascia opposta nel caso in cui Emerson Palmieri chiedesse di andare via per giocare con continuità dopo l’infortunio. L’identikit perfetto è quello di Matteo Darmian, che nel Manchester United non è tra i prescelti di Mourinho. Monchi è in contatto con i manager, che stanno provando a sbloccare la situazione per ottenere il via libera a una cessione in prestito con diritto di riscatto.