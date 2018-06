ROMA, PER ALISSON SI FA AVANTI ANCHE IL CHELSEA

4 giugno 2018

Non solo Real Madrid e Liverpool, su Alisson adesso arriva forte l’interessamento del Chelsea. Come racconta Il Corriere dello Sport, sul portiere della Roma si stanno facendo avanti i Blues e domani il procuratore Ramadani presenterà l’offerta del club londinese per il portiere. La Roma, nel frattempo, offre ad Alisson un adeguamento del contratto attuale, che scade nel 2021, a cifre più cha raddoppiate ma il brasiliano continua a rinviare ogni decisione a fine Mondiale.