ROMA: PELLEGRINI VUOLE RESTARE, NIENTE JUVE

6 giugno 2018

Lorenzo Pellegrini vuole restare alla Roma e in un incontro tra il suo agente Giampiero Pocetta e il direttore sportivo Monchi, sarebbe venuta fuori la volontà del ragazzo di non far valere la clausola da 30 milioni di euro che potrebbe liberarlo. Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, Pellegrini (classe 1996) vuole dimostrare il suo valore in giallorosso non temendo la concorrenza in mediana. L'ormai imminente arrivo di Cristante non lo spaventa. Con buona pace della Juventus che aveva messo nel mirino il giovane talento della Roma.