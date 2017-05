ROMA, PASCHALAKIS PER LA PORTA

3 maggio 2017

Con Szczesny in partenza, la Roma cerca un portiere da affiancare ad Alisson. Si fa il nome del 27enne greco Alexandros Paschalakis che milita attualmente nel Pas Giannina. "Ci sono diversi club che hanno espresso il loro apprezzamento per Alexandros dal momento che è considerato tra i migliori portieri del campionato greco - ha detto il suo agente Ioannis Papadopoulos a calciomercato.it - Roma? Preferisco non fare nomi, ma posso confermare che ho riscontrato l'interesse per il mio assistito in Italia e ho detto loro di mettersi in contatto con il club. Sono certo che la società sia disposta a cederlo la prossima estate alle giuste condizioni e lui sarebbe davvero molto felice di venire a giocare in Serie A".