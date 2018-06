ROMA, PALLOTTA: "CESSIONI ALISSON E NAINGGOLAN? SCHERZAVO"

14/06/2018

"Non c’era nulla di serio in quello che stavo dicendo mentre mangiavo una pizza. Solo humour americano che qualcuno non capisce": così James Pallotta chiarisce alcune frasi dette in un ristorante di Napoli a proposito di due giocatori. "Alisson va al Real Madrid e Nainggolan all'Inter" avrebbe detto il patron giallorosso ad alcuni tifosi per poi chiarire sull'account ufficiale del club: "Ho letto con molto divertimento che avrei rilasciato alcune dichiarazioni su tema mercato. Stavo invece scherzando con un gruppo di ragazzi e ho risposto sarcasticamente secondo le indiscrezioni in voga sui giornali e su Twitter mentre ero in Italia".